У парку Одеси відкрили меморіал полеглим захисникам України (відео, фото)

День захисників та захисниць України: вперше відзначаємо 1 жовтня (відео) Сьогодні у неділю, 1 жовтня 2023 року, згідно з новоюліанським календарем, на який перейшла Православна церква України, християни відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке раніше відзначали 14 жовтня. А з 2023 року, за рішенням Верховної Ради, змінилася і дата державного свята – Дня захисників та захисниць України. І тепер це свято українці відзначають 1 жовтня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як влаштована бібліотека Грушевського: фотоекскурсія залами та закритими місцями (фото) Всеукраїнський день бібліотек у незалежній Україні відзначають уже чверть століття. А одним із найбільш «бібліотечних» та читаючих міст країни вважається Одеса. До свята ми підготували фотоекскурсію бібліотекою імені Грушевського. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ