У парку Одеси відкрили меморіал полеглим захисникам України (відео, фото)

Сьогодні, 1 жовтня, у день, коли Україна вперше відзначає нову дату Дня своїх захисників та захисниць, в одеському Парку Перемоги урочисто відкрили меморіал Героям, які загинули у боях за свободу та незалежність України у війні з російським агресором.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
«Наш обов’язок – пам’ятати тих, хто захищав нашу державу від російських окупантів. Парк Перемоги – найкраще місце для такого меморіалу, адже саме за Перемогу віддали своє життя наші Герої. Вони назавжди з нами»,
– сказав мер Одеси Геннадій Труханов, який був присутній на церемонії.
Також на честь Дня захисників та захисниць на вході до парку було урочисто піднято прапори військових та спеціальних підрозділів, що захищають незалежність та суверенітет України.
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Відео: Думська, 1, фото прес-служба Одеської міськради