Без года век: Одесский зоопарк отпраздновал день рождения веселым праздником (фото, видео)

В зоопарке построили сцену, на которой выступили детские коллективы и веселые аниматоры. Гости праздника приняли участие в мастер-классе по оригами, на котором делали бумажных животных.

Для любителей сладостей Одесский зоопарк подготовил пиньяты с конфетами.

В конце праздника гости зоопарка отправились наблюдать за кормлением макак лапундер.

Все участники праздника получили подарки от Одесского зоопарка.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков по случаю написал стихотворение:

И традиционно спел песню:

В 2021 году в Одесском зоопарке родителями стали лани, муфлоны, верблюды, мунтжаки, антилопы, дикобразы, волки и другие животные. По традиции Одесский зоопарк объявляет конкурс «Дай имя малышу». На Facebook-странице зоопарка есть альбом с фотографиями новорожденных детенышей. Под фото указаны количество животных этого вида и их пол. В комментариях можно предлагать свои варианты.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесском зоопарке появились маленькие европейские муфлоны, а также произошло пополнение в семье белых ланей