Без года век: Одесский зоопарк отпраздновал день рождения веселым праздником (фото, видео)

В этом году Одесскому зоопарку исполнилось 99 лет. 11 сентября ко Дню рождения зоопарка прошел праздник.
В зоопарке построили сцену, на которой выступили детские коллективы и веселые аниматоры. Гости праздника приняли участие в мастер-классе по оригами, на котором делали бумажных животных.
Для любителей сладостей Одесский зоопарк подготовил пиньяты с конфетами.
В конце праздника гости зоопарка отправились наблюдать за кормлением макак лапундер.
Все участники праздника получили подарки от Одесского зоопарка.
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков по случаю написал стихотворение:
А мы сплясали с наслажденьем,
И спели праздничный куплет-
У зоопарка День Рожденья,
Нам девяносто девять лет!!!
И традиционно спел песню:
В 2021 году в Одесском зоопарке родителями стали лани, муфлоны, верблюды, мунтжаки, антилопы, дикобразы, волки и другие животные. По традиции Одесский зоопарк объявляет конкурс «Дай имя малышу». На Facebook-странице зоопарка есть альбом с фотографиями новорожденных детенышей. Под фото указаны количество животных этого вида и их пол. В комментариях можно предлагать свои варианты.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесском зоопарке появились маленькие европейские муфлоны, а также произошло пополнение в семье белых ланей
Фото с facebook-страницы Одесского зоопарка