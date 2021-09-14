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Без года век: Одесский зоопарк отпраздновал день рождения веселым праздником (фото, видео)

Без года век: Одесский зоопарк отпраздновал день рождения веселым праздником (фото, видео)

В этом году Одесскому зоопарку исполнилось 99 лет. 11 сентября ко Дню рождения зоопарка прошел праздник.

В зоопарке построили сцену, на которой выступили детские коллективы и веселые аниматоры. Гости праздника приняли участие в мастер-классе по оригами, на котором делали бумажных животных.

Для любителей сладостей Одесский зоопарк подготовил пиньяты с конфетами.

В конце праздника гости зоопарка отправились наблюдать за кормлением макак лапундер.

Все участники праздника получили подарки от Одесского зоопарка.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков по случаю написал стихотворение:

А мы сплясали с наслажденьем,

И спели праздничный куплет-

У зоопарка День Рожденья,

Нам девяносто девять лет!!!

И традиционно спел песню:

В 2021 году в Одесском зоопарке родителями стали лани, муфлоны, верблюды, мунтжаки, антилопы, дикобразы, волки и другие животные. По традиции Одесский зоопарк объявляет конкурс «Дай имя малышу». На Facebook-странице зоопарка есть альбом с фотографиями новорожденных детенышей. Под фото указаны количество животных этого вида и их пол. В комментариях можно предлагать свои варианты.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одесском зоопарке появились маленькие европейские муфлоны, а также произошло пополнение в семье белых ланей

 

Фото с facebook-страницы Одесского зоопарка

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Редакция ПРОФИЛЬ

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