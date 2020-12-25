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Директор Одесского зоопарка примерил рога быка в новогоднем клипе (видео)

Директор Одесского зоопарка примерил рога быка в новогоднем клипе (видео)

Одесский зоопарк презентовал очередной новогодний клип. На этот раз директор зверинца Игорь Беляков выступил в роле белого быка в честь символа наступающего года.
Видео опубликовано на YouTube-канале зоопарка.

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В ролике Беляков исполняет свою авторскую песню. В съемках задействовали локации зоопарка, в том числе и новый вход с мостиком.

По сюжету клипа, бык встречает пару других быков, вступает в схватку с «конкурентом» и уводит у него буренку.

«Я подарю людям радость, и шик, и блеск на века. Вы забудете о несчастиях, о сомнениях, о ненастиях — я их надену на рога», — поет Беляков.

Отметим, что Игорь Беляков – мастер перевоплощений и регулярно удивляет одесситов креативными выдумками. А накануне Нового года в зоопарке стала уже традицией съемка оригинальных праздничных роликов, где Игорь Беляков – и актер, и режиссер.

Накануне нынешнего 2020-го года Беляков предстал в роли крысы, которая прогоняет предыдущий символ года – свинью, чтобы занять положенное ей коронное место.

Фото-скриншот с видео: Сегодня

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