Директор Одесского зоопарка «переквалифицировался» в ветеринара (видео)

В Одесском зоопарке сняли новый видеоклип, в котором директор учреждения Игорь Беляков предстал в образе ветеринара.

Не исключено, что видео, опубликованное на YouTube-канале Одесского зоопарка, приурочено ко Дню ветеринара – в этом году его в Украине отмечают сегодня, 8 августа.

В клипе Беляков в образе ветеринара совершает «врачебный обход» обитателей зоопарка.

«Я точно знаю, что кому полезней, я профильный во всем специалист, защищаю от любых болезней, я – терапевт, хирург и окулист», – поет Беляков.

Но в итоге он в прямом смысле слова не может устоять перед стаей волчат.

Ранее Игорь Беляков написал песню, в которой признался в любви к ёжикам.

А накануне директор Одесского зоопарка в стихотворной форме рассказал о появлении на свет детеныша оленя-мунтжака.

Фото: скриншот с видео Одесского зоопарка