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Директор Одесского зоопарка поздравил милых дам с 8 Марта душевной песней под гитару (видео)

Директор Одесского зоопарка поздравил милых дам с 8 Марта душевной песней под гитару (видео)

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта.
Видеопоздравление опубликовано на YouTube-канале зоопарка.

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

На видео Беляков исполняет под гитару душевную песню о женщинах.

«Я на женщину взираю, не мигая, не дыша, И к вратам земного рая рвется вся моя душа. И во мне порывы эти никогда не истребить, Я живу на этом свете, чтобы женщину любить», – поет директор зоопарка.

Параллельно идет демонстрация фото самых разных женщин – видимо, сотрудниц либо посетительниц зоопарка.

Отметим, что Игорь Беляков регулярно удивляет одесситов своими креативными выдумками. А креативные поздравления с разными праздниками давно стали «фишкой» Одесского зоопарка.

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Фото: Facebook-страница Одесского зоопарка

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