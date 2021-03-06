Директор Одесского зоопарка поздравил милых дам с 8 Марта душевной песней под гитару (видео)

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта.
Видеопоздравление опубликовано на YouTube-канале зоопарка.
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На видео Беляков исполняет под гитару душевную песню о женщинах.
«Я на женщину взираю, не мигая, не дыша, И к вратам земного рая рвется вся моя душа. И во мне порывы эти никогда не истребить, Я живу на этом свете, чтобы женщину любить», – поет директор зоопарка.
Параллельно идет демонстрация фото самых разных женщин – видимо, сотрудниц либо посетительниц зоопарка.
Отметим, что Игорь Беляков регулярно удивляет одесситов своими креативными выдумками. А креативные поздравления с разными праздниками давно стали «фишкой» Одесского зоопарка.
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Фото: Facebook-страница Одесского зоопарка