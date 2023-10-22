В Одесском технологическом университете увековечили память погибшего на фронте известного сомелье (видео)

Об этом сообщили на странице 126-й бригады в Facebook.

«Игорь Терехин – имя героя, которое навсегда будет запечатлено в истории Одесского национального технологического университета. Его подвиг, героические поступки навсегда будут служить примером преданной любви к Родине», – говорится в сообщении.

Игорь Терехин окончил Одесский технологический университет по специальности «пищевые технологии вина и продуктов брожения». До войны он работал сомелье и винным консультантом, развивал культуру этого напитка в Украине.

Он вступил в ряды ВСУ, хотя до этого не имел опыта военной службы, чтобы защитить свою семью. Защитник погиб на Херсонщине 23 января 2023 года.

«Очень надеюсь, что это пожертвование было не зря. Мой муж боролся за светлое будущее для всех нас, для его сына, для наших детей. Чтобы они могли расти в свободной стране и гордиться своей нацией», – сказала жена погибшего Кристина Терехина, которая и открыла доску.

Напомним, ранее в Одесской области открыли мемориальную доску пиротехнику Святославу Додону, который погиб во время разминирования деоккупированных территорий.

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