На Одесчине увековечили память погибшего на войне спасателя

В Одесской области открыли мемориальную доску пиротехнику Святославу Додону, который погиб во время разминирования деоккупированных территорий. В родном селе в честь героя переименовали одну из улиц.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Мемориальную доску 29-летнему погибшему саперу-водителю Святославу Додону разместили в доме, где когда-то жил, в селе Нерушай Белгород-Днестровского района. Святослав погиб 24 ноября 2022 года при разминировании Снигиревки Николаевской области. Вместе с коллегой мужчина взорвался на противотанковой мине ТМ-62.
Посмертно награжден орденом III степени «За мужество».
Улица, на которой вырос Святослав, теперь носит его имя. Таблички с именем героя на каждом доме установили друзья и коллеги погибшего. Об этом сюжет Телеканала Интер Подробности:
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