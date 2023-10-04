Новости Одессы и Одесской области

На Одесчине увековечили память погибшего на войне спасателя

На Одесчине увековечили память погибшего на войне спасателя

В Одесской области открыли мемориальную доску пиротехнику Святославу Додону, который погиб во время разминирования деоккупированных территорий. В родном селе в честь героя переименовали одну из улиц.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Мемориальную доску 29-летнему погибшему саперу-водителю Святославу Додону разместили в доме, где когда-то жил, в селе Нерушай Белгород-Днестровского района. Святослав погиб 24 ноября 2022 года при разминировании Снигиревки Николаевской области. Вместе с коллегой мужчина взорвался на противотанковой мине ТМ-62. 

Посмертно награжден орденом III степени «За мужество».

Улица, на которой вырос Святослав, теперь носит его имя.  Таблички с именем героя на каждом доме установили друзья и коллеги погибшего. Об этом сюжет Телеканала Интер Подробности:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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