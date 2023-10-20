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На фронте погиб 32-летний водитель-разведчик из Одесщины

На фронте погиб 32-летний водитель-разведчик из Одесщины

Затишанская громада потеряла верного сына Украины – на войне погиб 32-летний Сергей Михайлович Абрамов, житель села Торосово Раздельнянского района.

Об этом сообщили на странице Затишанской громады.

В сообщении говорится, что Сергей был водителем-электриком взвода радиоразведки разведывательной роты.

Свою последнюю боевую задачу он выполнил 14 октября у населенного пункта Невское Донецкой области. Во время выполнения задания получил тяжелые ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.

Сергей родился 3 июля 1991 года в селе Торосово. Там же окончил 11 классов в местной школе. Затем продолжил обучение в Захарьевском профессионально-техническом училище.

Сергей был сильным духом, любил спорт и был целеустремленным человеком.

С 18 лет парень рос без матери – она скончалась от тяжелой болезни. А пять лет назад ушел из жизни и отец. Поэтому из родных у Сергея только два старших брата и сестра (он был самым младшим в семье).

Не успел воин создать собственную семью, потому что сначала стремился крепко «встать на ноги». Но все планы перечеркнула война.

В январе 2023 года Сергей Абрамов был мобилизован на военную службу. Никто из родных даже не знал конкретного места его пребывания – в разведывательной роте он все держал в секрете. В телефонных разговорах с близкими говорили на разные темы, а вот о своей локации никогда не говорил.

Только из уведомления о смерти родные узнали, что Сергей был на передовой фронта, —

рассказали в громаде.

Теперь родные Сергея ждут его дома, чтобы с почестями похоронить защитника Украины, отдавшего за нее свою жизнь.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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