На фронте погиб 32-летний водитель-разведчик из Одесщины

Затишанская громада потеряла верного сына Украины – на войне погиб 32-летний Сергей Михайлович Абрамов, житель села Торосово Раздельнянского района.
Об этом сообщили на странице Затишанской громады.
В сообщении говорится, что Сергей был водителем-электриком взвода радиоразведки разведывательной роты.
Свою последнюю боевую задачу он выполнил 14 октября у населенного пункта Невское Донецкой области. Во время выполнения задания получил тяжелые ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью.
Сергей родился 3 июля 1991 года в селе Торосово. Там же окончил 11 классов в местной школе. Затем продолжил обучение в Захарьевском профессионально-техническом училище.
Сергей был сильным духом, любил спорт и был целеустремленным человеком.
С 18 лет парень рос без матери – она скончалась от тяжелой болезни. А пять лет назад ушел из жизни и отец. Поэтому из родных у Сергея только два старших брата и сестра (он был самым младшим в семье).
Не успел воин создать собственную семью, потому что сначала стремился крепко «встать на ноги». Но все планы перечеркнула война.
В январе 2023 года Сергей Абрамов был мобилизован на военную службу. Никто из родных даже не знал конкретного места его пребывания – в разведывательной роте он все держал в секрете. В телефонных разговорах с близкими говорили на разные темы, а вот о своей локации никогда не говорил.
Только из уведомления о смерти родные узнали, что Сергей был на передовой фронта, —
рассказали в громаде.
Теперь родные Сергея ждут его дома, чтобы с почестями похоронить защитника Украины, отдавшего за нее свою жизнь.
Читайте также:
- В Одесской области провели в последний путь погибшего на фронте сапера
- Молодой водолаз из Одесской области отдал жизнь за Украину: история Героя
- Молодой боец из Одесской области умер от ран в харьковском госпитале