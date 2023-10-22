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В Одеському технологічному університеті увічнили пам’ять відомого сомельє, що загинув на фронті (відео)

В Одеському технологічному університеті увічнили пам’ять відомого сомельє, що загинув на фронті (відео)

В Одеському національному технологічному університеті відкрили меморіальну дошку на честь військового 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси, відомого письменника, ресторатора та сомельє Ігоря Терьохіна. З початку війни він записався добровольцем до лав ЗСУ та загинув на фронті, захищаючи Україну.

Про це повідомили на сторінці 126-ї бригади у Facebook.

«Ігор Терьохін – ім’я героя, що назавжди буде вкарбоване в історію Одеського національного технологічного університету. Його подвиг, героїчні вчинки назавжди будуть служити прикладом відданої любові до Батьківщини», – йдеться у повідомленні.

Ігор Терьохін закінчив Одеський технологічний університет за спеціальністю «харчові технології вина та продуктів бродіння». До війни він працював сомельє і винним консультантом, розвивав культуру цього напою в Українi.

Він вступив до лав ЗСУ, хоча до цього не мав досвіду військової служби, щоб захистити свою сім’ю. Захисник загинув на Херсонщині 23 січня 2023 року.

«Дуже сподіваюся, що ця пожертва була не даремною. Мій чоловік виборював світле майбутнє для всіх нас, для його сина, для наших дітей. Щоб вони могли зростати у вільній країні та пишатись своєю нацією», – сказала дружина загиблого Крістіна Терьохіна, яка й відкрила дошку.

Нагадаємо, раніше в Одеській області відкрили меморіальну дошку піротехніку Святославу Додону, який загинув під час розмінування деокупованих територій.

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