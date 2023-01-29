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На войне погиб известный одессит

На войне погиб известный одессит

30 января в Одесском доме офицеров пройдет прощание с одесским журналистом, писателем, сомелье и ресторатором Игорем Терехин. Он добровольцем записался в ряды ВСУ и погиб на фронте, защищая Украину.

О смерти Игоря Терехина сообщили его друзья в соцсетях.

«Спасибо тебе за вино, Одессу и винодельни в Бордо. Спасибо за шутки и разговоры о книгах. Спасибо просто за то, что ты случился с нами всеми. Мир стал пустее без тебя. Ты должен мне еще несколько писем и сборник рассказов. До встречи, друг, на том конце», – так трогательно попрощалась с другом в своем Facebook волонтер, поэтесса, арт-эксперт и ресторатор Тата Кеплер.

“Сомелье, бренд-амбассадор и неизмеримо творческий человек. Его многие знали в Одессе, потому что он был готов помочь всем нуждающимся в помощи. Вечная память всем героям, которые погибли, защищая Украину!” – написал Сергей Моренец.

У погибшего защитника остались супруга и маленький сын.

Прощание с героем состоится 30 января 2023 года в 10:00 в Доме офицеров в Одессе.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что во время последнего ракетного удара в Одессе погиб теробороновец.

Также мы писали о гибели в боях за Бахмут адвоката из Одессы Василия Личмана.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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