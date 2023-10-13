Президент посмертно наградил морского пограничника Одесского отряда

Об этом сообщили на странице Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

В Одесском отряде Морской охраны почтили память погибшего побратимы старшего матроса Андрея Туза. Его родителям награду передал начальник Регионального управления морской охраны Государственной пограничной службы Украины контрадмирал Олег Костур.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге, указом Президента Украины № 388 от 19 июня 2023 старший матрос Андрей Туза посмертно награжден орденом «За мужество» III

говорится в сообщении.

Погиб Андрей Туз 14 декабря 2022 во время выполнения боевого задания вблизи Очакова. В результате атаки русского дрона на катер Морской охраны, Андрей Туз получил ранения, несовместимые с жизнью.

Он смело, до последнего вздоха, защищал Украину и свой народ. Ни одна награда или официальное мероприятие не утолит горе родных и не вернет ребенка, жизненный путь которого оборвался. Это невосполнимая потеря не только для семьи, но и для всех нас, —

выразил соболезнования родителям погибшего Олег Костур.

Также он подчеркнул, что мы должны всегда помнить наших героев. Отдавать себе отчет, какую кровавую цену платит в этой страшной войне наш народ.

Напомним, одесская волонтер Екатерина Ножевникова открыла сбор на 500 дронов, которые нужно выкупить и отправить на фронт, ведь только помогая нашим воинам в тылу мы вместе сможем остановить наступление врага.

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