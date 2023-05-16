Как в Одессе выбирали лучший «Одесский Черный»

В Одесском национальном технологическом университете (ОНТУ) состоялся второй специальный дегустационный конкурс «Лучший Одесский Черный 2023». Это событие произошло в лаборатории сенсорного анализа университета в рамках программы VINNYTSIA WINE DAYS, посвященной популяризации локального сорта винограда «Одесский черный». В этом году журналистка Юлия Сущенко стала членом дегустационной комиссии и увидела все своими глазами.

В этом году в конкурсе приняли участие тридцать три образца двадцати одного производителя из разных регионов Украины. Первый дегустационный конкурс прошел в мае 2021 года. В прошлом году конкурс не состоялся из-за полномасштабной агрессии рф. К сожалению, война не закончилась, но виноделы продолжают выращивать виноград, делать из него вино. Именно поэтому сейчас как никогда нашим виноделам и винодельческой отрасли нужна поддержка.

Что сорт Одесский черный?

Одесский черный – гибридный сорт, выведенный в институте им. Таирова в 1948 году путем скрещивания двух старинных французских сортов – Аликант Буше и Каберне (именно поэтому можно услышать другое его название – Алиберне). В 1972 году, после десятков лет исследований, сорт включили в реестр сортов Украины. Сначала его использовали как вспомогательный сорт, но с конца девяностых виноделы все чаще стали обращать на него внимание. С начала двухтысячных Одесский черный в Украине приобрел большую популярность и среди потребителей. На сегодняшний день вина из этого сорта производят более сорока виноделий Украины. Кроме того, его можно встретить в странах Восточной Европы, где он также показывает хорошие результаты.

Из этого можно производить не только насыщенное красное молодое. или выдержанное вино. Виноделы также представляют Одесский Черный в белом, розовом или десертном вариантах. От своих «отцов» он получил тонкий мягкий пасленовый вкус и высокое содержание танинов, насыщенную окраску сока и терновый тон. После выдержки в бочке вино приобретает бархатную мягкость и характерный вкус. Найти его можно в бутылках, на этикетках которых отмечено «выдержанное» или «резерв». Следовательно, каждый может выбрать свой любимый вариант.

В 2021 году ассоциация украинских сомелье и винодельня «Колонист» открыли праздник – День Одесского Черного, который отмечается 5 мая.

Как проходит конкурс?

Конкурс проходит в соответствии с Правилами международных конкурсов, а экспертная комиссия состоит из виноделов, сомелье и других специалистов. В этот раз их было четырнадцать.

В 2021 году благодаря проекту Best Riedel glass for Odesa Black variety была определена методология сенсорного анализа и авторская методика RIEDEL – оптимальный бокал для Одесского черного. Именно этот бокал использовали дегустаторы сейчас на конкурсе.

Для дегустаторов существуют строгие правила. Запрещено использовать духи, ароматизированные дезодоранты и другую косметику. Перед дегустацией нельзя курить, есть насыщенную специями еду, пить другие алкогольные напитки. Сама процедура оценки происходит в светлом, чистом помещении, в данном случае, в Лаборатории сенсорного анализа, оборудованной по определенным международным стандартам. Каждое рабочее место разделено перегородкой с трех сторон. Передняя часть представляет собой открывающуюся дверцу, когда ассистент наливает в бокал очередной образец вина. Кабинка оборудована лампой, умывальником с краном. Кабинки, стены, мебель лаборатории – белого цвета, который помогает определить цвет вина.

Дегустатор должен оценить следующие параметры: цвет, аромат, вкус и общее впечатление. В начале директор конкурса Наталья Каменева объявляет регламент и правила. Работа комиссии начинается с «калибровки». Дегустаторам за общим столом наливают пробную порцию вина, которую они должны оценить, посчитать баллы, и сверить результаты. Таким образом определяется, все ли оценивают вина по одинаковой шкале. Ведь если судья оценит вино с большим отрывом от общей оценки коллег, его дисквалифицируют, а оценки отменят. Общепринятая система – стобалльная. На специальном бланке есть шкала, которая помогает быстрее выставить и сосчитать баллы, ведь делать это нужно довольно быстро – нужно оценить несколько десятков образцов. В нашем случае, напомним, их было тридцать три.

После калибровки все расходятся по своим кабинкам и начинают работать. Да, это довольно тяжелый и ответственный труд. От результатов работы зависит будущее того или иного сорта производителя. Следует отметить, что конкурсные дегустации проходят вслепую. То есть вина наливают из бутылок, завернутых в бумагу или в специальные чехлы, а на бланках ставится только порядковый номер бутылки.

Если образцов для оценки выставлено много, то в середине дегустации объявляется кофе-брейк, когда можно немного размяться и перекусить, ведь во время оценки у вас есть только вода и хлеб, чтобы омыть и освежить рецепторы. Кстати, опытные дегустаторы чаще всего не проглатывают вино, а сплевывают его. Таким образом, они не нагружают организм алкоголем, который может быть, в том числе, не всегда качественным.

После последнего образца члены комиссии собирают заполненные бланки. Только после этого можно увидеть вина, которые были на дегустации, обсудить образцы, ведь во время работы разговаривать нельзя – за этим следит наблюдательный совет.

Результаты конкурса

После дегустации итоги должна подсчитать специальная комиссия.

Победителями конкурса станут участники, которые получат самый высокий балл в категориях Гран-при, золотую и серебряную медаль. А результаты конкурса станут известны совсем скоро. Торжественная церемония награждения победителей и участников проекта The Best Odesa Black 2023 состоится 26 мая в рамках Vinnytsia Wine Days.

Читайте также: Секрет болгарского вина: как происходит обряд первой обрезки виноградной лозы.

Фото автора и ОНТУ