Новости Одессы и Одесской области

Враги объявили вознаграждение за его жизнь: защитнику из Одесской области присвоено звание Герой Украины

Враги объявили вознаграждение за его жизнь: защитнику из Одесской области присвоено звание Герой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание Героя Украины погибшему защитнику из Теплицкой громады Болградского района Дмитрию Гранчару. Мужественному воину было 40 лет, когда вражеская ракета унесла его жизнь.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена «Золотая Звезда» ГРАНЧАРУ Дмитрию Борисовичу – младшему сержанту (посмертно)», — говорится в Указе Президента Украины.

Младший сержант Дмитрий Гранчар с позывным «Демоном» служил в танковом батальоне 128-й Отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, был командиром экипажа танка Т-72. 

Дмитрий Гранчар

7 октября 2022 года Дмитрий погиб во время штурмовых действий вблизи населенного пункта Нововоронцовка Херсонской области. Почти два месяца тело погибшего проходило экспертизу. Защитника провели в последний путь 22 ноября 2022 года.

похорон

Собратья Дмитрия вспоминают о нем, как об отважном воине.

“Его машина шла на штурмы только под флагом Украины, командир был совершенно бесстрашен, всегда рвался в бой, а когда в танке заканчивался боекомплект, брал в руки гранатомет и автомат и расстреливал врагов из люка. Бесстрашного танкиста знали враги, объявившие в своих соцсетях вознаграждение за его жизнь — 25 тысяч долларов. В октябре прошлого года, во время жестоких столкновений в Херсонской области, в танк Демона попала вражеская противотанковая управляемая ракета”, – отметили в 128 ОГШбр.

 

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