В одесском парке демонтировали памятник писателю Горькому

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».



Решение о демонтаже памятника Горькому приняла еще в марте прошлого года городская историко-топонимическая комиссия. Тогда сообщалось, что бюст демонтируют и перенесут в другое место.

Кстати, это не первый памятник Горькому, который будет снесен в Одессе. Ранее бюст Максима Горького демонтировали в бывшем санатории им. Горького на 15 станции Большого Фонтана. Решение приняло руководство здравницы.

Что известно о памятнике

Памятник русскому и советскому писателю и драматургу Максиму Горькому (1868-1936) был установлен в Одессе в 1972 году на территории одноименного парка им.Горького.

Сама скульптура изготовлена из бронзы, постамент — из черного мрамора.

Авторы памятника — скульптор А.Князик и архитектор В.Голод.

Максим Горький бывал в Одессе и даже недолгое время жил. В конце 19 века он работал грузчиком в Одесском порту. Этот свой опыт он описал в рассказе «Челкаш».

В этом году парк Горького был переименован в честь американского писателя Марка Твена.

Напомним, недавно в Одессе декоммунизировали монумент на площади 10 апреля, сбив скульптурные части, изображавшие советские символы — звезду и орден Ленина.

В Пересыпском районе с торгового-развлекательного центра (ТРЦ) City Center Котовский сняли часть вывески, выполненную на русском языке. А центре города демонтировали русскоязычную вывеску на знаменитом рынке Привоз.

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