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В одеському парку демонтували пам’ятник письменнику Горькому

В одеському парку демонтували пам’ятник письменнику Горькому

В Одесі останнім часом активізувався процес дерусифікації та декомунізації. Сьогодні, 13 вересня, у парку Марка Твена демонтували пам’ятник російському і радянському письменнику Максиму Горькому.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”.

Рішення про демонтаж пам’ятника Горькому ухвалила ще в березні минулого року міська історико-топонімічна комісія. Тоді повідомлялося, що бюст демонтують і перенесуть в інше місце.

До речі, це не перший пам’ятник Горькому, який буде знесено в Одесі. Раніше бюст Максима Горького демонтували в колишньому санаторії ім. Горького на 15 станції Великого. Горького на 15 станції Великого Фонтану. Рішення ухвалило керівництво здравниці.

Що відомо про пам’ятник

Пам’ятник російському і радянському письменникові та драматургу Максиму Горькому (1868-1936) був встановлений в Одесі 1972 року на території однойменного парку ім.Горького.

Сама скульптура виготовлена з бронзи, постамент – із чорного мармуру.

Автори пам’ятника – скульптор А.Князик і архітектор В.Голод.

Максим Горький бував в Одесі і навіть недовгий час жив. Наприкінці 19 століття він працював вантажником в Одеському порту. Цей свій досвід він описав в оповіданні «Челкаш».

Цього року парк Горького було перейменовано на честь американського письменника Марка Твена.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі декомунізували монумент на площі 10 квітня, збивши скульптурні частини, що зображували радянські символи – зірку й орден Леніна.

У Пересипському районі з торговельно-розважального центру (ТРЦ) City Center Котовський зняли частину вивіски, виконану російською мовою. А центрі міста демонтували російськомовну вивіску на знаменитому ринку Привоз.

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