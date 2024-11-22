В Одесской области зафиксирована опасная инфекция

На территории села Камышевка введены карантинные мероприятия. В зону надзора включены окружающие населенные пункты: Муравлевка, Вишневое, Катлабух, Приозерное, Красный Яр, Васильевка и окрестности Килии.

АЧС является высококонтагиозным вирусным заболеванием, которое вызывает у животных лихорадку, поражение внутренних органов и многочисленные кровоизлияния. В основном инфекция является смертельной для свиней. По данным ветеринаров, вирус остается устойчивым в окружающей среде длительное время, что затрудняет борьбу с его распространением.

Жителям района рекомендуют воздерживаться от покупки мясных продуктов в местах стихийной торговли. Владельцев свиней призывают сообщать ветеринарные службы о случаях заболевания или гибели животных для оперативного реагирования.

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