Новости Одессы и Одесской области

Как помидоры заменяют аптечные лекарства и почему подсолнечное масло лучше оливкового

Как помидоры заменяют аптечные лекарства и почему подсолнечное масло лучше оливкового

Все чаще медицинское сообщество вынуждено говорить о том, что современные лекарственные средства имеют много нехороших побочных последствий. Проще говоря, что-то они лечат, а чему-то вредят, иногда довольно сильно. Например, каждый прием антибиотиков, а они подавляют полезную микрофлору кишечника, приводит к дисбактериозу (его ощущают по боли, вздутию в животе). Далее развиваются воспалительные процессы, страдают печень, почки, желудок. Поэтому и идет поиск новых препаратов, которые достигали бы лечебного эффекта с меньшим негативным воздействием на организм человека.

Мифы о маслах

Благодаря достаточно агрессивной рекламе оливковое масло в последние годы стало считаться более полезным, чем подсолнечное. Но его производители часто не говорят о рафинации этого масла, иначе оно имело бы неприятный вкус. Процесс рафинации приводит к появлению трансжиров — очень неполезных для человека. Кроме того, производители умалчивают, что и оливковое, и обычное подсолнечное масло подавляют производство в организме человека жирных кислот омега-3, которые участвуют в регуляции метаболизма, поддерживают нормальное функционирование иммунной системы и являются строительными «блоками» для клеток организма.

А вот высокоолеиновое подсолнечное масло, рецепт которого из семян гибридных сортов подсолнечника украинской селекции нашли одесские ученые научно-исследовательской лаборатории технологии фитопрепаратов Одесского национального технологического университета (ОНТУ) под руководством доктора биологических и кандидата медицинских наук Анатолия Левицкого, наоборот, в разы усиливает производство в организме человека полезных омега-3 жирных кислот.

Анатолий Левицкий

Анатолий Левицкий

Помидор-сливка — это не только вкусно

Во всем мире активно изучают вещества, которые предотвращают развитие большого количества смертельных болезней и содержатся во многих привычных нам овощах и фруктах.

— Важнейшим источником бета-каротина считают морковь, — говорит Анатолий Левицкий, — но употребленная свежая морковь организмом человека почти не усваивается. Кроме того, бета-каротин из моркови в кишечнике превращается в витамин А. К сожалению, большое количество витамина А оказывает токсическое воздействие на печень.

Поэтому мы заменили бета-каротин на ликопин из помидоров сорта «Сливка» — сочетание из семейства каротиноидов, придающих фруктам и овощам желтые, оранжевые и красные оттенки. Ликопин в организме человека в витамин А не превращается. И на основе ликопина и нашего высокоолеинового масла создали препарат, чайная ложка которого обеспечивает суточную потребность человека в антиоксидантах — молекулах и химических соединениях, которые замедляют старение, уменьшают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Документы на этот препарат сейчас проходят утверждение в Минздраве.

розовая сливка

Побочным продуктом переработки помидоров станет еще один препарат, который будет иметь в своем составе ликопин и кальций. Его столовая ложка будет обеспечивать суточную потребность человека в кальции. Новый препарат станет отличной профилактикой переломов и остеопороза, поможет быстрее восстанавливаться после сложных травм костей. А по технологии, сделает производство лекарств из помидоров практически безотходным.

Амарант лечебный лечебный

Амарант, или щирица, насчитывает 95 видов — это очень интересное и красивое растение. Но чаще о нем говорят как о перспективной культуре по питанию людей. В частности, амарантовый хлеб любят те, кому нужна безглютеновая диета.

Семена амаранта по содержанию питательных веществ более ценны, чем пшеница: в них есть сквален (доля масла семян: 5-8%), который прекращает процесс старения, фермент текотриенол, который уменьшает синтез холестерина, железо, кремний, цинк, кальций, медь, магний, фосфор и калий, аминокислоты, белки. По утверждению отдельных экспертов, белки амаранта даже превосходят биологическую ценность молока. Об этом растении упоминал даже Тарас Шевченко: «Кричат совы, спит дубрава, Звездочки сеют, Понад дорогой, щирицей, Суслики гуляют».

Амарант

Из амаранта в лаборатории фитопрепаратов ОНТУ разработали препарат, который снижает токсическое действие онкопрепаратов и подавляет метастазирование. Ведь именно метастазы, быстро распространяясь по различным органам, не оставляют больному шанса на выздоровление. По мнению разработчиков препарата, он станет незаменимым для больных наиболее агрессивными, быстро метастазирующими формами рака и поможет сохранить им жизнь.

Соя целебная

О сое чаще всего вспоминают, когда идут споры о ее негативном влиянии на качество земель. Мол, посевы сои надолго истощают земли, хотя и быстро обеспечивают предпринимателям получение прибыли.

Но именно из семян сои разработали еще один препарат, который способен прекратить распространение метастазов у онкобольных.

— Аналогичный препарат есть в США, но его используют в виде порошка, — рассказывает Анатолий Левицкий, — Эффективность от этого снижается. Мы работаем над формой, которую можно будет положить под язык, как нитроглицерин, и быстро рассосать. Так препарат будет иметь более эффективное действие.

В лаборатории также продолжается поиск препаратов, которые были бы способны разрушать вирусы и нейтрализовать токсичные вещества, которые образуются в организме человека во время стресса и еще долго негативно влияют на различные органы и системы.

Анатолий Левицкий уверен: современная медицина все чаще будет обращаться к натуральным продуктам, которые имеют прекрасные лечебные свойства. Потому что у многих синтетических фармпрепаратов негативные последствия их приема становятся все более опасными, и эти препараты теряют свою эффективность. Одесским ученым в этом направлении развития современной медицины, как видим, есть что предложить производителям лекарственных средств и потребителям.

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