На Одещині зафіксовано небезпечну інфекцію

На території села Комишівка запроваджено карантинні заходи. До зони нагляду включено навколишні населені пункти: Муравлівка, Вишневе, Катлабух, Приозерне, Червоний Яр, Василівка та околиці Кілії.

АЧС є висококонтагіозним вірусним захворюванням, яке викликає у тварин лихоманку, ураження внутрішніх органів та численні крововиливи. Здебільшого інфекція є смертельною для свиней. За даними ветеринарів, вірус залишається стійким у довкіллі тривалий час, що ускладнює боротьбу з його поширенням.

Мешканцям району рекомендують утримуватися від купівлі м’ясних продуктів у місцях стихійної торгівлі. Власників свиней закликають повідомляти ветеринарні служби про випадки захворювання або загибелі тварин для оперативного реагування.

Читайте також: