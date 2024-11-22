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На Одещині зафіксовано небезпечну інфекцію

На Одещині зафіксовано небезпечну інфекцію

Поблизу села Комишівка Саф’янівської громади Ізмаїльського району зареєстровано спалах африканської чуми свиней (АЧС). Це вже четвертий випадок хвороби в області за 2024 рік. Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

На території села Комишівка запроваджено карантинні заходи. До зони нагляду включено навколишні населені пункти: Муравлівка, Вишневе, Катлабух, Приозерне, Червоний Яр, Василівка та околиці Кілії.

АЧС є висококонтагіозним вірусним захворюванням, яке викликає у тварин лихоманку, ураження внутрішніх органів та численні крововиливи. Здебільшого інфекція є смертельною для свиней. За даними ветеринарів, вірус залишається стійким у довкіллі тривалий час, що ускладнює боротьбу з його поширенням.

Мешканцям району рекомендують утримуватися від купівлі м’ясних продуктів у місцях стихійної торгівлі. Власників свиней закликають повідомляти ветеринарні служби про випадки захворювання або загибелі тварин для оперативного реагування.

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