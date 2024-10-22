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В Одеській науковій бібліотеці відбудеться фестиваль української книги

В Одеській науковій бібліотеці відбудеться фестиваль української книги

Одеська обласна наукова бібліотека запрошує всіх бажаючих на фестиваль української книги пам’яті Михайла Грушевського «Нескінченність української книги» – «Шевченко – це ми, а ми – це Україна».

Як розповіли організатори заходу, цей фестиваль присвячений 210-річчю від дня народження Тараса Шевченко та приурочений до Дня української писемності, який відзначатиметься у неділю, 27 жовтня.

Відкриття фестивалю української книги відбудеться завтра, 23 жовтня 2024 року, о 12:00 у фойє бібліотеки (Одеса, вул. Троїцька, 49/51).

Програма фестивалю

Середа, 23 жовтня

Фойє бібліотеки, 1-й поверх:

  • 11:00-12:00: «Чарівний світ витинанки». Майстер-клас від Антоніни Димової та Маріанни Панасюк, майстринь декоративно-ужиткового мистецтва Одеського обласного центру української культури. Ведуча – народна артистка України Діана Мала;

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Відділ популяризаторської та науково-дослідної діяльності «Музей української книги», 1-й поверх:

  • 12:00-12:10: Державний гімн України у виконанні Катерини Сірих, учениці школи педагогічної практики Одеського професійного коледжу мистецтв імені К.Ф. Данькевича;
  • 12:10-12:30: Вітальне слово від Одеської ОВА та Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини ОВА;
  • 12:30-12:35: Вступне слово Ю.С. Амельченка, директора «Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки імені М. Грушевського;
  • 12:35-12:40: «Обличчя української історії». Фільм про життя та творчість Т. Г. Шевченка;
  • 12:40-13:00: «Шляхами Великого Кобзаря». Огляд виставки літератури з фондів бібліотеки (Є.В. Забіянов, завідувач відділу популяризаторської та науково-дослідної діяльності «Музей української книги», доктор філософії за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»);
  • 13:00-13:20: «Зв’язок віків: сучасний погляд на творчість Шевченка». Презентація виставки картин і виробів студентів | КЗ «Одеський художній професійний коледж імені М.Б. Грекова» (О.А. Бондарчук, викладач коледжу);
  • 13:20-13:50: Дефіле українського костюма «Кольори рідної землі». Театр гриму та костюму Одеського театрально-мистецького професійного коледжу (керівник В.А. Саган, викладач, заслужений працівник культури України);
  • 13:50-14:20: «Мелодії, які гріють наші душі під час підступної війни». Концерт студентів класу бандури професора Н.В. Морозевич Одеської національної музичної академії імені О.В. Нежданової;
  • 14:20-14:50: «Мій Шевченко»: обласний поетичний флешмоб.

Відділ соціокультурної діяльності, 1-й поверх (онлайн):

  • 15:00-16:00: «Шевченкова Одеса». Лекція Т.Г. Гончарука, д.і.н., професора кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ імені І.І. Мечнікова.

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Четвер, 24 жовтня

Електронний читальний зал та читальний зал літератури з гуманітарних та громадських наук, 2-й поверх:

  • 10:00-10:30: «Пісенна Шевченкіана»: огляд нотних видань – музичних творів українських композиторів на вірші Т.Г. Шевченка;
  • 10:30-11:00: «Твори Шевченка у перекладах мовами світу». Виставка-огляд книжкової виставки;
  • 11:00-11:30: «Кобзар» Тараса Шевченка крізь віки». Презентація книг з рідкісного та цінного фонду бібліотеки;
  • 11:30-12:00: «Жінки у Шевченковому житті: кохані та закохані». Презентація книжково-ілюстративної виставки;
  • 12:00-12:30: Літературно-музична композиція «Бесталанне кохання, плачі української землі» за мотивами поеми Т.Г. Шевченка «Катерина» за участю акторів Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В.Василька (до 135-річчя написання поеми «Катерина»);
  • 12:30-13:00: «Завжди сучасний: 210 років від дня народження Т.Г. Шевченка». Презентація науково-бібліографічного покажчика.

Відділ соціокультурної діяльності, 1-й поверх (онлайн):

  • 15:00-16:00: «Довелося запитати з московської чаші московську отруту». Лекція І. В. Нечиталюк, к.філол.н., доцент кафедри української літератури та компаративістики ОНУ імені І. І. Мечникова.

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