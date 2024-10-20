Одесситка Светлана Скилова создает добрых животных из шерсти и акварели

«Меня спасли мои картины»

В библиотеке №1 им. И.Франко (Книжный переулок, 1) открылась эта удивительная выставка. У нее и название особое – «Доброта всегда доброта». Цветы, поздравления, аплодисменты…

Наша беседа с мастером – тоже о доброте. Как говорит мне Светлана Константиновна, «доброта – это самое важное в жизни. Мне скоро восемьдесят лет исполнится. Знаю, о чем говорю. Особенно, когда времена такие тяжелые… Главное – чтобы люди были добрее!..».

Читайте также: Одесситка Зоя Пасечная заменила цветы на медуз и море в петриковской росписи

Это уже шестая персональная выставка мастера.

– Шерстяной акварелью занимаюсь с тех пор, как вышла на пенсию. Я экономист по специальности. Ножницы, нити и мои руки – так появились первые аппликации из шерсти. Мне тогда семьдесят два года исполнилось…

На глазах у моей собеседницы слезы. Это ответ на мой вопрос о личной жизни.

– Все, что делаю, все, что видите на выставке – и есть моя жизнь. Еще за несколько лет до войны похоронила своего единственного сына.

Это стало тяжелым горем для Светланы Константиновны. Говорит, если бы не эти ее творения, не добрые советы и искренняя помощь ближайших друзей, то даже не знала бы, как жить дальше.

Еще слышу:

– Меня спасли и спасают мои картины… Вот этим и живу.

Сын был для нее всем, да еще и первым советчиком в творчестве.

– Я теперь часто работаю в его комнате, перед его портретом… Стараюсь отразить в работах все то, что меня поразило, вдохновило, все, что мне близко лично. Ну вот, как говорится, к чему душа лежит… А эта выставка с отражением животных – это же о доброте, прежде всего… Отношение к животным – важный показатель, какой ты человек. Иногда слышим или видим такое отношение к ним, что страшно становится на душе. Нам вообще, мне кажется, очень не хватает сейчас доброты. Вот так и родилась идея этой выставки. Теперь люди сами могут увидеть и почувствовать. Задуматься…

«Жить вопреки»

Возле некоторых работ Светланы Скиловой стоишь – и не только задумываешься или любуешься, а слезы будто сами собой набегают на глаза. Целый калейдоскоп чувств – и радости, и печали одновременно. Они как сама жизнь. Каждая картина – словно чья-то история: живая, непридуманная, романтическая и одновременно – реалистичная.

Для Светланы Скиловой понятие «жить вопреки» и творить – не просто слова. Это смысл ее жизни. Как и сама доброта, которая пронизывает всю представленную выставку – такую же многоцветную, как и наша жизнь, всегда неповторимую, как и представленные работы.

И еще одно, очень важное, что я испытала, увидев работы Светланы Константиновны. У героев выставки отсутствует «мультяшность». Говорю же: живые они все. Настоящие!

– Так много печальных ощущений у многих из представленных работ… Или мне только так кажется?

– Кто как видит. Да, грусти много. А в жизни, особенно во время войны, ее мало? Да и грусть ли это? Это что-то вроде попытки достучаться до человеческой души, это мой разговор с людьми, с самой собой, с собственной душой… Иначе как? Как по мне, то никак.

Доброта… Даже в самых «печальных» сюжетах работ есть особые лучики: будто солнце сквозь тучи пытается дотянуться до каждого из нас. Может, это и есть образ той доброты, ради которой создала мастерица эту новую коллекцию?

Жизнь продолжается… И нужно жить и творить дальше. Даже когда боль пронзает, даже если обстоятельства складываются «не так». Для Светланы Скиловой нет этого «не так», потому что владеет она важными секретами о большой человеческой доброте и неповторимом творчестве.

Вас также может заинтересовать: Сакральная магия мотанок: почему мастерица из Одесской области начала создавать куклы во время войны.

Фото автора