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Одесситка Светлана Скилова создает добрых животных из шерсти и акварели

Одесситка Светлана Скилова создает добрых животных из шерсти и акварели

От этих работ невозможно отвести глаз… Потому что, кажется, каждая животинка на них – живая. Кажется, вот-вот услышишь то ли кошачье мурлыканье, то ли голоса собаки, коня… Это акварель или… Нет, нет, техника выполнения работ – особенная, очень особенная. Она и называется сложно – «шерстяная акварель». Да, все работы Светланы Скиловой выполнены нитями. И все они – волшебные.

«Меня спасли мои картины»

В библиотеке №1 им. И.Франко (Книжный переулок, 1) открылась эта удивительная выставка. У нее и название особое – «Доброта всегда доброта». Цветы, поздравления, аплодисменты…

Выставка работ одесситки Светланы Скиловой
Выставка Светланы Скиловой в одесской библиотеке
Выставка Светланы Скиловой в Одессе

Наша беседа с мастером – тоже о доброте. Как говорит мне Светлана Константиновна, «доброта – это самое важное в жизни. Мне скоро восемьдесят лет исполнится. Знаю, о чем говорю. Особенно, когда времена такие тяжелые… Главное – чтобы люди были добрее!..».

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Это уже шестая персональная выставка мастера.

Мастерица Светлана Скилова

Светлана Скилова

– Шерстяной акварелью занимаюсь с тех пор, как вышла на пенсию. Я экономист по специальности. Ножницы, нити и мои руки – так появились первые аппликации из шерсти. Мне тогда семьдесят два года исполнилось…

На глазах у моей собеседницы слезы. Это ответ на мой вопрос о личной жизни.

– Все, что делаю, все, что видите на выставке – и есть моя жизнь. Еще за несколько лет до войны похоронила своего единственного сына.

Это стало тяжелым горем для Светланы Константиновны. Говорит, если бы не эти ее творения, не добрые советы и искренняя помощь ближайших друзей, то даже не знала бы, как жить дальше.

Еще слышу:

– Меня спасли и спасают мои картины… Вот этим и живу.

Картины Светланы Скиловой
Картины Светланы Скиловой, котики
Работы мастерицы Светланы Скиловой
Картины Светланы Скиловой, котик
Картины Светланы Скиловой, шерстяная акварель
Картины Светланы Скиловой, котенок
Картины Светланы Скиловой, кони
Картины Светланы Скиловой, кот

Сын был для нее всем, да еще и первым советчиком в творчестве.

– Я теперь часто работаю в его комнате, перед его портретом… Стараюсь отразить в работах все то, что меня поразило, вдохновило, все, что мне близко лично. Ну вот, как говорится, к чему душа лежит… А эта выставка с отражением животных – это же о доброте, прежде всего… Отношение к животным – важный показатель, какой ты человек. Иногда слышим или видим такое отношение к ним, что страшно становится на душе. Нам вообще, мне кажется, очень не хватает сейчас доброты. Вот так и родилась идея этой выставки. Теперь люди сами могут увидеть и почувствовать. Задуматься…

«Жить вопреки»

Возле некоторых работ Светланы Скиловой стоишь – и не только задумываешься или любуешься, а слезы будто сами собой набегают на глаза. Целый калейдоскоп чувств – и радости, и печали одновременно. Они как сама жизнь. Каждая картина – словно чья-то история: живая, непридуманная, романтическая и одновременно – реалистичная.

Для Светланы Скиловой понятие «жить вопреки» и творить – не просто слова. Это смысл ее жизни. Как и сама доброта, которая пронизывает всю представленную выставку – такую же многоцветную, как и наша жизнь, всегда неповторимую, как и представленные работы.

И еще одно, очень важное, что я испытала, увидев работы Светланы Константиновны. У героев выставки отсутствует «мультяшность». Говорю же: живые они все. Настоящие!

Картины Светланы Скиловой, медведи
Картины Светланы Скиловой, рыжий котенок
Картины Светланы Скиловой, собаки
Картины Светланы Скиловой, прогулка
Картины Светланы Скиловой, курица
Картины Светланы Скиловой, выставка в Одессе
Картины Светланы Скиловой, на выставке в одесской библиотеке
Картины Светланы Скиловой, пес

– Так много печальных ощущений у многих из представленных работ… Или мне только так кажется?

– Кто как видит. Да, грусти много. А в жизни, особенно во время войны, ее мало? Да и грусть ли это? Это что-то вроде попытки достучаться до человеческой души, это мой разговор с людьми, с самой собой, с собственной душой… Иначе как? Как по мне, то никак.

Доброта… Даже в самых «печальных» сюжетах работ есть особые лучики: будто солнце сквозь тучи пытается дотянуться до каждого из нас. Может, это и есть образ той доброты, ради которой создала мастерица эту новую коллекцию?

Жизнь продолжается… И нужно жить и творить дальше. Даже когда боль пронзает, даже если обстоятельства складываются «не так». Для Светланы Скиловой нет этого «не так», потому что владеет она важными секретами о большой человеческой доброте и неповторимом творчестве.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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