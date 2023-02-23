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В Одесской области замечен новый подвид коронавируса – насколько он опасен?

В Одесской области замечен новый подвид коронавируса – насколько он опасен?

В четырех областях Украины – Одесской, Закарпатской, Тернопольской и Сумской – обнаружили новый подвид коронавирусной инфекции (COVID-19), получивший название «Кракен».

По информации пресс-службы Центра общественного здоровья (ЦОЗ), «Кракен», или XBB.1.5 – это вариант доминирующего сейчас штамма «Омикрон». Впервые в нашей стране его зафиксировали в конце января у пациента из Сумской области, не вакцинированного против COVID-19.

Такое развитие событий было прогнозируемо, ведь каждая новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 вытесняет собой предыдущую, рассказала руководитель отдела эпиднадзора ЦОЗ Оксана Кошалко.

По ее словам, сам по себе «Омикрон» хоть и переносится легче, однако обладает способностью передаваться быстрее, а это дополнительно нагружает медицинскую систему.

В ЦОЗ также напоминают, что наиболее эффективным методом предотвращения последствий заболевания на сегодняшний день является доступная и бесплатная вакцинация.

«Сегодня людям как никогда легко привиться – даже не нужно иметь декларации с семейным врачом. Вы просто приходите в ближайшее медучреждение или Центр вакцинации. Прививка против COVID-19 доступна для всего взрослого населения и детей от 5 лет», – отмечают в пресс-службе Центра.

Где можно сделать прививку против COVID-19 в Одессе «Одесская жизнь» рассказывала здесь.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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