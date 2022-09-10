Новый штамм COVID-19 «Омикрон»: чего от него ждать?

Новый штамм вызывает менее тяжелое течение болезни, чем предыдущие, но он еще более заразный. Среди типичных симптомов: температура 38 градусов и выше первые три-четыре дня, слабость, головные боли, боли в мышцах.

Пожилым, людям с хроническими заболеваниями и с ослабленной иммунной системой рекомендуется сделать вторую бустерную дозу вакцины. Кто не успел еще сделать первый бустер, стоит об этом подумать. Пока неизвестно, как дальше будет развиваться мутация вируса, а неполный курс прививки не имеет такой защиты, как полный.

Ранее мы рассказывали, где в Одессе сделать прививку от коронавируса переселенцам и жителям города.