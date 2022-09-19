Вакцинация от COVID-19: в Украине разрешили вторую бустерную дозу для всех желающих

Министерство здравоохранения Украины вводит важные изменения в схемы вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач страны Игорь Кузин, передает пресс-служба Минздрава.

Когда можно получить вторую бустерную дозу вакцины от COVID-19?

По словам Кузина, ситуация с COVID-19 в Украине сейчас контролируемая, однако следует быть готовыми к дальнейшему росту количества случаев заболевания. Один из важных этапов этой готовности – это вакцинация, в первую очередь, для групп риска.

«Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, мы разрешаем вторую дозу всем желающим, однако, особенно советуем ее делать людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+. Отдельно хотел бы подчеркнуть, что вакцинация сейчас не только о собственной защите, вакцинироваться – это значит не создавать нагрузки на больницы, которые должны спасать жизни нашим военным»,

– заявил главный санитарный врач.

Вторая бустерная доза разрешается всем совершеннолетним с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы.

Новые схемы вакцинации от коронавируса

Кроме того, Минздрав утвердил новые схемы вакцинации в соответствии с рекомендациями международных экспертов по иммунизации.

Так, инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

«То есть, если человек получил базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или любой другой вакциной, он может получить бустерную прививку (как первую, так и вторую) вакциной CoronoVac. Эти схемы вакцинации, кроме того, что безопасны, еще и защищают от госпитализации и рисков смерти вследствие коронавирусной болезни»,

– поясняют в ведомстве.

Кроме того, уменьшены минимальные сроки между базовым (первичным) курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь бустер можно сделать спустя 5 месяцев после завершения базового курса. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев.

Последнее важное изменение – разрешение вакцинации от COVID-19 детей в возрасте 5-11 лет. Их будут прививать вакциной Comirnaty (Pfizer) обязательно с согласия родителей или опекунов. Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Сейчас Украина ожидает соответствующую вакцину, ведь прививка детей в возрасте 5-11 лет предполагает иную дозировку, чем для детей старше 12 лет и взрослых.

Прививка от коронавируса: что важно знать на сегодняшний день



Взрослые люди от 18 лет должны получить базовый курс прививок против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами вакцин CoronaVac или Pfizer.

Через 5 месяцев после первичного курса всем людям старше 18 лет следует сделать первую бустерную прививку.

Через 4 месяца после первой бустерной прививки взрослым из группы риска тяжелого течения COVID-19 необходимо сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые также могут получить вторую бустерную прививку.

В настоящее время в Украине доступно почти 5 млн вакцины CoronaVac, около 400 тысяч доз вакцины Pfizer и 30 тысяч вакцины Janssen.

По данным Минздрава, за прошедшую неделю в Украине выявлено почти 37 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19. Умерли 90 инфицированных, в медучреждения госпитализированы 6273 пациента.

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