Вакцинация от COVID-19: где и когда можно сделать бустерную прививку?

Если вы пропустили бустерную прививку против COVID-19, не беда – просто запишитесь в ближайший пункт или центр вакцинации и сделайте ее. Это продлит вашу защиту от тяжелого течения коронавирусной болезни, советуют в департаменте охраны здоровья Одесской ОВА.

Помимо этого, в ведомстве советуют обратить внимание на то, что:

все взрослые должны получить первичный курс прививок против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой антиковидной вакцины, разрешенной в Украине;

через 5 месяцев после первичной следует сделать первую бустерную прививку;

через 4 месяца после первой бустерной прививки пожилым людям и людям с хроническими болезнями рекомендуется сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые могут получить второй бустер;

если вы пропустили срок введения бустерной дозы, сделайте ее как можно быстрее;

для бустерной прививки можно использовать любую имеющуюся вакцину независимо от того, какой вакциной вы получили предыдущие прививки.

В облздраве также напоминают: для прививки не обязательно иметь декларацию с врачом.

Найти ближайший пункт или центр вакцинации можно по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в Одесской области снижается заболеваемость COVID-19.

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