Вакцинация от COVID-19: где и когда можно сделать бустерную прививку?

Если вы пропустили бустерную прививку против COVID-19, не беда – просто запишитесь в ближайший пункт или центр вакцинации и сделайте ее. Это продлит вашу защиту от тяжелого течения коронавирусной болезни, советуют в департаменте охраны здоровья Одесской ОВА.
Помимо этого, в ведомстве советуют обратить внимание на то, что:
- все взрослые должны получить первичный курс прививок против COVID-19 одной дозой вакцины Janssen или двумя дозами любой другой антиковидной вакцины, разрешенной в Украине;
- через 5 месяцев после первичной следует сделать первую бустерную прививку;
- через 4 месяца после первой бустерной прививки пожилым людям и людям с хроническими болезнями рекомендуется сделать вторую бустерную прививку. Другие взрослые могут получить второй бустер;
- если вы пропустили срок введения бустерной дозы, сделайте ее как можно быстрее;
- для бустерной прививки можно использовать любую имеющуюся вакцину независимо от того, какой вакциной вы получили предыдущие прививки.
В облздраве также напоминают: для прививки не обязательно иметь декларацию с врачом.
Найти ближайший пункт или центр вакцинации можно по этой ссылке.
Как сообщалось ранее, в Одесской области снижается заболеваемость COVID-19.
Читайте также: Вакцинация от COVID-19 в Одессе: где можно сделать нужную прививку?