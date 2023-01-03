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В Одесской области снижается заболеваемость COVID-19

В Одесской области снижается заболеваемость COVID-19

За неделю в Одесской области всего 287 человек заболели коронавирусной инфекцией, что на 12,5% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

За весь 2022 год в Одесской области выявили 108 515 случаев COVID-19. 508 больных умерли.

Для госпитализации больных COVID-19 в Одесской области подготовлено 28 больниц: 10 заведений первой волны и 18 — второй. 

На 2 января 2023 года в наличии было 3770 коек для пациентов.

По информации департамента здравоохранения Одесской ОВА, в настоящпее время эпидситуация в регионе стабильная. Однако чтобы и так оставалось в дальнейшем, необходимо соблюдать индивидуальную защиту: использовать антисептики и маски в общественных местах, а также вакцинироваться. В Одессе и области работают 87 пунктов для прививки и 51 мобильная бригада.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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