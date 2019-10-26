Возраст и болезни: как отодвинуть старость?

Современные люди живут намного дольше, чем наши предки еще сто лет назад. Однако для каждого из нас важно не только прожить долгую жизнь, но и избежать многих возрастных заболеваний, сохранить активность до глубокой старости. Недавно ученые из США, Норвегии и Испании в рамках Глобального исследования бремени болезней проанализировали зависимость так называемых возрастных заболеваний от возраста человека. И представили неожиданные результаты.

Когда приходит старость?

В процессе исследований ученые сравнили скорость старения жителей 192 стран, учитывая проявление тех или иных заболеваний по мере старения организма. Возрастными ученые посчитали 92 болезни, которые, в свою очередь, поделили на инфекционные, неинфекционные и травмы. В группу неинфекционных попали такие заболевания: сердечно-сосудистые, хронические респираторные, заболевания органов пищеварения, а также злокачественные опухоли. Как показали результаты, чаще всего люди умирают от ишемической болезни сердца, мозгового инсульта и хронической обструктивной болезни легких.

Ученым также удалось рассчитать «средний по планете» возраст начала старения, в котором дают о себе знать возрастные болезни. Как оказалось, сейчас старость у жителей планеты наступает в среднем в 65 лет. Однако при этом заболевания, связанные со старением, развиваются у жителей разных стран в разном возрасте, и это отличие между некоторыми странами составляет более чем 30 лет. Например, если в Швейцарии, где самые лучшие показатели здоровья в мире, бремя болезней жители начинают чувствовать после 76 лет, то в Папуа-Новой Гвинее этот возраст сдвигается к 45 годам.

Надо больше спать и меньше есть

Украинцы начинают ощущать бремя возраста и получают характерный набор старческих болезней, едва перешагнув 57-летний рубеж, то есть на восемь лет раньше, чем в среднем по миру. Немного лучше, чем в Украине, дела обстоят в Туркменистане, Азербайджане, Грузии, Египте и Зимбабве. А вот жители Узбекистана, Монголии и Сомали стареют и начинают болеть раньше, чем украинцы. Правда, особой гордости это не вызывает, так как наша страна отстает от Швейцарии или Японии почти на 20 лет, и разрыв пока не сокращается. А это свидетельствует о том, что социально-экономический кризис, в котором мы находимся не одно десятилетие, преодолеть пока не удалось.

По прогнозам ООН, к 2050 году количество людей в возрасте 60 лет и старше увеличится вдвое. Поэтому проблема возрастных заболеваний вышла в медицинской науке на первый план: ученые всего мира пытаются найти эффективное лекарство от старости. Но пока этого не произошло, каждому под силу самостоятельно продлить себе активную и здоровую жизнь. Половина, а то и больше факторов молодости зависит от нас самих – утверждают ученые. И любой человек может прибавить себе от 4 до 15 лет по сравнению со среднестатистической продолжительностью жизни. Считайте сами:

хороший сон – плюс 5–6 лет;

отказ от курения – плюс 15 лет;

физическая активность – плюс 3–6 лет;

увеличение жидкости в рационе – плюс 5 лет;

уменьшение потребления сахара – плюс 4–6 лет;

уменьшение количества жирной пищи и увеличение белковой – плюс 4 года;

ежедневный смех – плюс 5 лет.

Где жить лучше?

У жителей большинства европейских стран (Италии, Франции, Австрии, Дании, Германии, Великобритании) возрастные болезни проявляются после 70 лет.

В Молдове болезни возраста «догоняют» с 58 лет, в Беларуси, Латвии и Литве – с 60, в Польше – с 63, в Армении – с 64, в Эстонии – с 66.

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