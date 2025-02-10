Об этом сообщает ОО «Деколонизация. Украина».
Так, в селе Бритовка Шабовской громады Белгород-Днестровского района демонтирован бюст Кутузову.
А в селе Чабанка в Одесском районе демонтированы все надписи с памятного знака, установленного на месте смерти Котовского.
После получения документов от Минкульта тумбу уберут.
Напомним, полномасштабная деколонизация и декоммунизация нагрянула в Одесскую область после того, как глава Одесской военной администрации Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании более 400 улиц: Большое переименование в Одессе и области: полный список новых названий.
А недавно Кабинет Министров Украины принял решение о переименовании 20 географических названий в Одесской области. Среди них остров, урочища, балки и гора.
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