Опрос проводила журналистка «Одесской жизни» Надежда Бондаренко на улице Артура Савельева, которая раньше называлась Черняховского и была переименована в рамках закона о декоммунизации.

Напомним, недавно Олег Кипер заявил, что подписать распоряжение о массовом переименовании топонимов и демонтаже памятников он был вынужден, потому что это были требования закона о декоммунизации и деколонизации публичного пространства в Украине. Но в этом году эти нормы утратили силу, и сейчас городской совет Одессы или советы других громад могут вернуть старые названия, при условии их соответствия закону и выполнения всех необходимых юридических процедур.

«И когда-нибудь, возможно, кто-то будет менять эту историю, кто-то будет снова возвращаться, нужно, возможно, вернуть кого-то. Я не имею ничего против, если я где-то ошибся, проверьте сегодня закон», — сказал руководитель области.

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Отметим, в воскресенье в центре Одессы прошла очередная акция протеста протвников сноса памятников – рядом с Одесским горсоветом собралась группа людей с требованием восстановить памятник советскому актеру и певцу Владимиру Высоцкому, который был демонтирован пару недель назад.

Памятник сейчас находится на территории Одесской киностудии и его планируют установить в другом месте.