Как сообщили накануне в пресс-службе общественной организации «Деколонізація. Україна», это было сделано в конце декабря 2024 года.

Напомним, ранее в департаменте культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета в ответ на запрос общественных активистов заявили, что поскольку данный памятник не находится на балансе города, решать вопрос о его демонтаже в соответствии с законом о декоммунизации должно руководство монастыря. И поэтому департамент обратился с письмом к настоятельнице монастыря Серафиме Шевчик.

Атомная подводная лодка российского флота «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Тогда погибли 118 членов экипажа, среди них двое выходцев из Одесской области. Власти РФ долгое время замалчивали ситуацию с «Курском» и не спешили спасать моряков. Позже диктатор Путин, который на момент катастрофы отдыхал в Сочи, отвечая на вопрос американского журналиста, что же на самом деле произошло с подлодкой, с улыбкой ответил: «Она утонула».

Памятную плиту в одесском монастыре установили в 2005 году по инициативе Ассоциации моряков-подводников имени Маринеско.

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