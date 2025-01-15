Соответствующий законопроект №12351 прошел первое чтение в Верховной Раде 14 января 2025 года, его поддержали 277 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к данному законопроекту, его целью является изменение названий некоторых судов, чтобы они соответствовали действующим законам Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий».

В целом в стране решено переименовать 104 суда, в том числе и на временно оккупированных территориях. По большей части из них предлагается внести изменения в соответствие с актуальными названиями городов и районов.

В Одессе и области предложено переименовать следующие суды:

Ильичевский городской суд на Черноморский городской суд; Южненский городской суд на Пивденновский городской суд; Котовский горрайонный суд на Подольский горрайонный суд; Красноокнянский районный суд на Окнянский районный суд; Коминтерновский районный на Доброславский районный суд; Фрунзовский районный суд на Захаровский районный суд; Малиновский районный суд города Одессы на Хаджибейский районный суд города Одессы; Суворовский районный суд города Одессы на Пересыпский районный суд города Одессы.

При этом, как отмечается в документе, изменение наименований не приведет к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.

Напомним, ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что одесская власть может отменить переименование улиц и снос памятников.

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