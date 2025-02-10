деколонизация
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Про це повідомляє ГО «Деколонізація. Україна».

Так, у селі Бритівка Шабівської громади Білгород-Дністровського району демонтовано бюст Кутузову.

Кутузов
Було
демонтаж
Стало

А в селі Чабанка в Одеському районі демонтовано всі написи з пам’ятного знака, встановленого на місці смерті Котовського.

памятная табличка Котовскому
Було

Після отримання документів від Мінкульту тумбу приберуть.

демонтаж
Стало

Нагадаємо, повномасштабна деколонізація і декомунізація нагрянула на Одещину після того, як голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про перейменування понад 400 вулиць: Велике перейменування в Одесі та області: повний список нових назв

А нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перейменування 20 географічних назв в Одеській області. Серед них острів, урочища, балки та гора

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