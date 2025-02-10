Про це повідомляє ГО «Деколонізація. Україна».
Так, у селі Бритівка Шабівської громади Білгород-Дністровського району демонтовано бюст Кутузову.
А в селі Чабанка в Одеському районі демонтовано всі написи з пам’ятного знака, встановленого на місці смерті Котовського.
Після отримання документів від Мінкульту тумбу приберуть.
Нагадаємо, повномасштабна деколонізація і декомунізація нагрянула на Одещину після того, як голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про перейменування понад 400 вулиць: Велике перейменування в Одесі та області: повний список нових назв
А нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перейменування 20 географічних назв в Одеській області. Серед них острів, урочища, балки та гора
Читайте також:
- В Одесі та області перейменують 8 судів із «комуністичними» назвами;
- Кіпер про перейменування вулиць та знесення пам’ятників в Одесі: що думають одесити — опитування;
- В Одесі вночі демонтували пам’ятник Висоцькому: що буде з меморіалом.