Про це повідомляє ГО «Деколонізація. Україна».

Так, у селі Бритівка Шабівської громади Білгород-Дністровського району демонтовано бюст Кутузову.

А в селі Чабанка в Одеському районі демонтовано всі написи з пам’ятного знака, встановленого на місці смерті Котовського.

Після отримання документів від Мінкульту тумбу приберуть.

Нагадаємо, повномасштабна деколонізація і декомунізація нагрянула на Одещину після того, як голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про перейменування понад 400 вулиць: Велике перейменування в Одесі та області: повний список нових назв

А нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перейменування 20 географічних назв в Одеській області. Серед них острів, урочища, балки та гора

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