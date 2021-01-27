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Вероятного минера одесских школ и детсадов задержали в Запорожье (видео)

Вероятного минера одесских школ и детсадов задержали в Запорожье (видео)

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Запорожье подозреваемого в псевдоминировании государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры как в Украине, так и за ее пределами.

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По данным пресс-службы СБУ, житель Запорожья создал в одной из запрещенных в Украине соцсетей группу, где принимал платные «заказы» на «минирование» различных объектов. Он регулярно присылал на электронные почтовые ящики СБУ и Нацполиции письма с угрозами о якобы закладке взрывчатки в школах, вузах, вокзалах и других объектах.

Как сообщается, анонимный «террорист» успел прислать более 200 сообщений о минировании.

Правоохранители задержали преступника у него дома. У него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, совершенное повторно). Задержанному объявили о подозрении и отправили под домашний арест.

Напомним, утром 26 января в Одессе проверяли очередное сообщение о минировании школы.

Накануне, с 25 января и до раннего утра 26 января, в Одессе проверяли анонимное сообщение о минировании сразу 373 школ и детсадов. В итоге взрывчатку не обнаружили.

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Фото и видео: пресс-служба СБУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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