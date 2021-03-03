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В Одессе поймали неосмотрительного «минера» – что ему грозит?

В Одессе поймали неосмотрительного «минера» – что ему грозит?

В Одессе полицейские поймали молодого человека, который накануне «заминировал» несколько городских школ и коммунальных предприятий.

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Как сообщили в областном Главке Нацполиции, об угрозе взрыва ряда объектов «минер» сообщил правоохранителям, позвонив с собственного телефона. Таким образом, полицейские разоблачили его еще до того, как взрывотехники завершили проверку заведений, и факт минирования не подтвердился.

Телефонным террористом оказался 29-летний одессит. Он пояснил, что пытался таким образом выразить недовольство условиями жизни.

Лжеминера задержали. За заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины) ему может грозить от 2 до 6 лет лишения свободы.

Между тем, отметим, что накануне в Верховной Раде приняли закон, ужесточающий уголовную ответственность за ложное сообщение об угрозе безопасности людей.

В частности, законопроект №3911 вносит изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Так, теперь за ложное сообщение о минировании критически важных объектов инфраструктуры, объектов или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, медучреждений можно получить от 4 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, в Одессе нередко «минируют» школы, детсады и суды. Так, в начале февраля в полицию поступило очередное сообщение о «минировании» детских садов в Киевском и Приморском районах города.

А с 25 января и до раннего утра 26 января, в Одессе проверяли анонимное сообщение о минировании сразу 373 школ и детсадов. В итоге взрывчатку не обнаружили.

Ранее мы писали: Мина ежедневного действия: почему полиция не может победить ложных «минеров»?

Фото: pulse19.ru

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