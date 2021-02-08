В Одессе снова ищут взрывчатку в детсадах

Одесские полицейские проверяют информацию об очередном заминировании детских садов – в Киевском и Приморском районах города.

Как сообщает пресс-служба Главка Нацполиции в Одесской области, сообщение о заминировании детсадом пришло на электронную почту полиции.

Для проверки полученной информации на места направлены следственно-оперативные группы полицейских, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, утром 26 января в Одессе проверяли очередное сообщение о минировании школы.

Накануне, с 25 января и до раннего утра 26 января, в Одессе проверяли анонимное сообщение о минировании сразу 373 школ и детсадов. В итоге взрывчатку не обнаружили.