В Одесском аэропорту искали бомбу

Сегодня днем, 17 февраля, в полицию поступило сообщение о минировании здания Международного аэропорта Одессы.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесса сейчас», из здания аэропорта эвакуировали сотрудников и посетителей.

Правоохранители и взрывотехники проверили здание и территорию аэропорта на наличие взрывчатки.

Позже выяснилось, что бомбу не нашли. Сотрудников и пассажиров пустили обратно в терминал.

Ранее в Одессе поймали «телефонного террориста».

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Фото: delo.ua