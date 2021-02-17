В Одесском аэропорту искали бомбу

Сегодня днем, 17 февраля, в полицию поступило сообщение о минировании здания Международного аэропорта Одессы.
Как сообщает Телеграм-канал «Одесса сейчас», из здания аэропорта эвакуировали сотрудников и посетителей.
Правоохранители и взрывотехники проверили здание и территорию аэропорта на наличие взрывчатки.
Позже выяснилось, что бомбу не нашли. Сотрудников и пассажиров пустили обратно в терминал.
Ранее в Одессе поймали «телефонного террориста».
Еще по теме: «Минирование» школ и детсадов: одесситов призвали к спокойствию и «осознанности».
Фото: delo.ua