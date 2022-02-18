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В Одесский художественный музей будут один день пускать бесплатно

В Одесский художественный музей будут один день пускать бесплатно

Воскресенье, 20 февраля 2022 года, Одесский художественный музей решил объявить днем бесплатного посещения и приглашает всех желающих.

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Об этом сообщила директор музея Александра Ковальчук.

«Есть научные исследования, которые доказывают, что посещение музея помогает в борьбе со стрессом и действует успокаивающе на нервную систему. Приходите к нам успокаиваться. Я уже знаю, что множество моих знакомых и друзей собираются присоединиться к патриотическому маршу в воскресенье, поэтому до или после – добро пожаловать в наш Одесский художественный»,

– призывает она на своей Facebook-странице.

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Также в музее выразили уверенность, что это будет «общественно полезное мероприятие, которое еще больше соединит нас, вдохновит, наполнит силами и уравновесит», поскольку музей существует для города и живущих в нем людей и, следовательно, «становится точкой сопротивления при сложных обстоятельствах».

Напомним:

  • Одесский худмузей находится по адресу: улица Софиевская, 5А.
  • Время бесплатного посещения – с 11:00 до 18:30.

При этом в музее напоминают: для посещения учреждения необходимо иметь при себе:

  • «желтый» или «зеленый» сертификат вакцинации от COVID-19;
  • отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до посещения музея;
  • справку о выздоровлении после COVID-19 (действительна 105 дней с момента получения положительного теста).

Как сообщала «Одесская жизнь», власти Одесской области отказались присвоить Одесскому художественному музею имя Александра Ройтбурда.

Между тем, 17 декабря 2021 года Одесский национальный художественный музей передали в государственную собственность. И не исключено, что посте того как процедура передачи музея завершится, будут проведены новые общественные слушания, уже на государственном уровне.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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