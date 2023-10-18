В Одессе завершился суд над мертвым коллаборантом: оглашен приговор

Такое решение коллегия судей во главе с Сергеем Черевком вынесла сегодня, 18 октября, сообщила пресс-служба суда.

Коллегия судей приговорила погибшего предателя к 9 годам тюрьмы за коллаборационизм, к 13 годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению — за измену в условиях войны. По совокупности Кирилла Стремоусова приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд постановил взыскать с него 13 тысяч гривен за проведение экспертиз и другие процессуальные расходы.

Как известно, Стремоусов погиб при загадочных обстоятельствах 9 ноября 2022 года. Это произошло на временно оккупированной территории и у украинского правосудия нет никаких фактических доказательств его смерти, поэтому коллаборанта судили заочно – как живого преступника, который скрывается от следствия.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что СБУ задержала в Одессе пророссийского блоггера из Николаевской области Александра Надёжу, длительное время работавшего на коллаборанта Кирилла Стремоусова и фактически являвшегося его «правой рукой».

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