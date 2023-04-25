Жительница Одесской области призывала россиян к обстрелам Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала разветвленную межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов, в том числе и в Одесской области. В состав этой группы входили шесть вражеских приспешников, которые распространяли в мессенджерах и запрещенных соцсетях дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине. Большую часть деструктивного контента злоумышленники брали из интернет-ресурсов страны-агрессора.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в Одесской области правоохранители разоблачили и задержали женщину, которая администрировала несколько прокремлевских Телеграм-каналов.

На этих ресурсах она размещала публикации с призывами к обстрелам украинских городов и распространяла фейки по количеству погибших защитников Украины.

Как сообщалось ранее, в Одессе СБУшники задержали вражеского информатора, корректировавшего атаки по городу иранских дронов-камиказде.

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