Жительница Одесской области призывала россиян к обстрелам Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала разветвленную межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов, в том числе и в Одесской области. В состав этой группы входили шесть вражеских приспешников, которые распространяли в мессенджерах и запрещенных соцсетях дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине. Большую часть деструктивного контента злоумышленники брали из интернет-ресурсов страны-агрессора.
Как сообщает пресс-служба СБУ, в Одесской области правоохранители разоблачили и задержали женщину, которая администрировала несколько прокремлевских Телеграм-каналов.
На этих ресурсах она размещала публикации с призывами к обстрелам украинских городов и распространяла фейки по количеству погибших защитников Украины.
Как сообщалось ранее, в Одессе СБУшники задержали вражеского информатора, корректировавшего атаки по городу иранских дронов-камиказде.
Читайте также:
- Завербованный россией военный моряк охотился в Одесской области за HIMARS;
- Одесситка придумала способ собирать много разведданных для россии;
- СБУ 31 год: чем занимается спецслужба во время войны.