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В Одесі завершився суд над мертвим колаборантом: оголошено вирок

В Одесі завершився суд над мертвим колаборантом: оголошено вирок

Малинівський райсуд Одеси засудив до довічного ув’язнення колаборанта, колишнього заступника адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова.

Таке рішення колегія суддів на чолі із Сергієм Черевком винесла сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба суду.

Колегія суддів засудила загиблого зрадника до 9 років ув’язнення за колабораціонізм, до 13 років з конфіскацією майна за держзраду і до довічного ув’язнення за зраду в умовах війни. За сукупністю Кирила Стремоусова засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, суд ухвалив стягнути з нього 13 тисяч гривень за проведення експертиз та інші процесуальні витрати.

Як відомо, Стремоусов загинув за загадкових обставин 9 листопада 2022 року. Це сталося на тимчасово окупованій території і українське правосуддя не має жодних фактичних доказів його смерті, тому колаборанта судили заочно – як живого злочинця, який ховається від слідства.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що СБУ затримала в Одесі проросійського блогера з Миколаївської області Олександра Надежду, який тривалий час працював на колаборанта Кирила Стремоусова і фактично був його «правою рукою».

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