В Одесі завершився суд над мертвим колаборантом: оголошено вирок

Таке рішення колегія суддів на чолі із Сергієм Черевком винесла сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба суду.

Колегія суддів засудила загиблого зрадника до 9 років ув’язнення за колабораціонізм, до 13 років з конфіскацією майна за держзраду і до довічного ув’язнення за зраду в умовах війни. За сукупністю Кирила Стремоусова засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, суд ухвалив стягнути з нього 13 тисяч гривень за проведення експертиз та інші процесуальні витрати.

Як відомо, Стремоусов загинув за загадкових обставин 9 листопада 2022 року. Це сталося на тимчасово окупованій території і українське правосуддя не має жодних фактичних доказів його смерті, тому колаборанта судили заочно – як живого злочинця, який ховається від слідства.

Раніше “Одеське життя” повідомляло, що СБУ затримала в Одесі проросійського блогера з Миколаївської області Олександра Надежду, який тривалий час працював на колаборанта Кирила Стремоусова і фактично був його «правою рукою».

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