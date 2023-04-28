Новости Одессы и Одесской области

Депутат Одесского горсовета переехал в Россию и выступает на российских каналах

Депутат Одесского горсовета переехал в Россию и выступает на российских каналах

Действующий депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов переехал в россию после начала полномасштабного вторжения в Украины. Также он принимал участие в проекте Виктора Медведчука, где провозглашал пророссийские нарративы. Об этом сообщило «Радио Свобода».

По информации источников журналистов в окружении Медведчука, Гиганов находится в России. Госпогранслужба не предоставила информацию о пересечении им государственной границы, написано в материале «Радио Свобода».

Как пишет автор, депутат имел неоднозначную позицию по отношению к России. 26 февраля 2022 года Богдан Гиганов на уже удаленной странице в фейсбук призвал Зеленского «сбить тщеславие» и просить у Путина «паузу», «если нужно – на коленях». Однако на следующий день Гиганов уже предстал перед публикой как украинский волонтер у мешков с крупой и подписью: «Вместе мы сила! Только победа!».

В феврале 2023 года Гиганов появился на YouTube-канале «Другой Украины» Виктора Медведчука с монологом под заголовком «Зеленский под аплодисменты Запада уничтожает украинский народ». Также предатель Украины заявил, что «Единственным безопасным местом, позволяющим спрятаться от билетов в окопы, стала Россия».

другое мнение

До начала полномасштабного вторжения Богдана Гиганова в 2019 году видели в программе «60 минут» Ольги Скабеевой. Темой передачи стали Украина и США. Депутат заявил, что в 2014 году европартнеры «развели Украину и привели ее в то состояние, в котором она сегодня находится».

На платформе движения «ЧЕСТНО» Богдана Гиганова внесли в список государственных изменников. Он обвиняется в системной пророссийской пропаганде, участии в пропагандистских ток-шоу и призывах к капитуляции.

Следует отметить, что Богда Гиганов прошел второй раз в депутаты Одесского городского совета от запрещенной уже партии «Опозиционная платфома — За жизнь». Мало того, он входит в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, связи и информационных технологий. И на сайте Гиганова можно найти как депутата от ОПЗЖ по избирательному округу № 4.

гиганов

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения Богдан Гиганов заседания Одесского горсовета не посещает. Последний раз он учавствовал в 13-й сессии горсовета, которая состоялась 15 февраля 2022 года, за 9 дней до начала полномасштабного вторжения.

По сути, учитывая тот факт, что «народный избранник» не является на сессии уже больше года и давно живет в россии, его могли бы лишить мандата. Но Одесский горсовет почему-то игнорирует эти факты.

Читайте также:

Фото: Радио Свобода. Одесский горсовет

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить