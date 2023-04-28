Депутат Одесского горсовета переехал в Россию и выступает на российских каналах

Действующий депутат Одесского городского совета Богдан Гиганов переехал в россию после начала полномасштабного вторжения в Украины. Также он принимал участие в проекте Виктора Медведчука, где провозглашал пророссийские нарративы. Об этом сообщило «Радио Свобода».

По информации источников журналистов в окружении Медведчука, Гиганов находится в России. Госпогранслужба не предоставила информацию о пересечении им государственной границы, написано в материале «Радио Свобода».

Как пишет автор, депутат имел неоднозначную позицию по отношению к России. 26 февраля 2022 года Богдан Гиганов на уже удаленной странице в фейсбук призвал Зеленского «сбить тщеславие» и просить у Путина «паузу», «если нужно – на коленях». Однако на следующий день Гиганов уже предстал перед публикой как украинский волонтер у мешков с крупой и подписью: «Вместе мы сила! Только победа!».

В феврале 2023 года Гиганов появился на YouTube-канале «Другой Украины» Виктора Медведчука с монологом под заголовком «Зеленский под аплодисменты Запада уничтожает украинский народ». Также предатель Украины заявил, что «Единственным безопасным местом, позволяющим спрятаться от билетов в окопы, стала Россия».

До начала полномасштабного вторжения Богдана Гиганова в 2019 году видели в программе «60 минут» Ольги Скабеевой. Темой передачи стали Украина и США. Депутат заявил, что в 2014 году европартнеры «развели Украину и привели ее в то состояние, в котором она сегодня находится».

На платформе движения «ЧЕСТНО» Богдана Гиганова внесли в список государственных изменников. Он обвиняется в системной пророссийской пропаганде, участии в пропагандистских ток-шоу и призывах к капитуляции.

Следует отметить, что Богда Гиганов прошел второй раз в депутаты Одесского городского совета от запрещенной уже партии «Опозиционная платфома — За жизнь». Мало того, он входит в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, связи и информационных технологий. И на сайте Гиганова можно найти как депутата от ОПЗЖ по избирательному округу № 4.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения Богдан Гиганов заседания Одесского горсовета не посещает. Последний раз он учавствовал в 13-й сессии горсовета, которая состоялась 15 февраля 2022 года, за 9 дней до начала полномасштабного вторжения.

По сути, учитывая тот факт, что «народный избранник» не является на сессии уже больше года и давно живет в россии, его могли бы лишить мандата. Но Одесский горсовет почему-то игнорирует эти факты.

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Фото: Радио Свобода. Одесский горсовет