СБУ поймала в Одессе коллаборационистку: теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы

Помощницей страны-агрессора оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками «областной пенсионный фонд».
Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний Москвы по введению «рублевой зоны» в регионе. После освобождения Херсона нашими войсками, коллаборационистка сбежала в Одессу.
Об этом сообщило управление СБУ в Одесской области. При обыске в квартире у нее нашли наличные деньги в рублях.
Женщине сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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Фото: Управление СБУ в Одесской области