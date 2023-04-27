СБУ поймала в Одессе коллаборационистку: теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы

Помощницей страны-агрессора оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками «областной пенсионный фонд». Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний Москвы по введению «рублевой зоны» в регионе. После освобождения Херсона нашими войсками, коллаборационистка сбежала в Одессу.

Об этом сообщило управление СБУ в Одесской области. При обыске в квартире у нее нашли наличные деньги в рублях.

Женщине сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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Фото: Управление СБУ в Одесской области