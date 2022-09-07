Трамвай «Север-Юг»: когда пустят до Таирова?

Презентация обновленного 7-го маршрута трамвая в Одессе пройдет в пятницу, 9 сентября. А уже с субботы, 10 сентября, можно будет без пересадок доехать с улицы Паустовского до Архитекторской.
Общая длина маршрута Север-Юг составит 36 километров. Продолжительность поездки от конечной до конечной – 2 часа 20 минут. Интервал движения – 5 минут.
У маршрута будет 7-й номер. Исторически этот трамвай ходил от Пересыпского моста до улицы Паустовского. Месяц назад его продлили до Старосенной площади. И вот, наконец, маршрут продляют до ул. Архитекторской на Таирова.
Больше подробностей этой транспортной революции в Одессе «Одесская Жизнь» расскажет в пятницу, 9 сентября, после презентации маршрута «Одесгорэлектротрансом» и мэрией.
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