Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Сейчас специалисты Коммунального предприятия «Горзелентрест» продолжают масштабные работы по корчеванию пней по всему городу. С помощью новой техники — корчевателя пней Rotor Speedy 80/100 и трактора КАТА KF1404 процесс значительно ускорен: если раньше корчевание одного пня вручную занимало 12 часов, то теперь эта работа выполняется всего за 40 минут.

По состоянию на 5 марта уже удалено 312 пней из запланированных 422. В освободившиеся лунки будут высажены молодые крупномерные деревья.

Сейчас большая часть деревьев на улицах города — это тополя. Почему так получилось, какую опасность эти деревья несут для жителей города, и можно ли как-то ее уменьшить, читайте в публикации «Одесской жизни».

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