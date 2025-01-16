Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, до конца февраля 2025 года запланировано удалить 177 пней в центральной части города: ул. М. Арнаутская, ул. В. Арнаутская, ул. Базарная, ул. Успенская, ул. Троицкая, ул. Еврейская, ул. Дерибасовская, ул. Греческая, ул. Нины Строкатой, ул С. Караванского.

Всего, по результатам обследования центральной части города специалистами «Горзелентрест» выявлено 422 пня, которые нуждаются в удалении.

Работы проводятся с помощью новой техники — корчевателя пней Rotor Speedy 80/100 и трактора КАТА KF1404.

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Это оборудование значительно сокращает коммунальщикам время — теперь весь процесс корчевания пня диаметром 70 см занимает всего 40 минут (ранее около 12 часов). А еще при корчевании вручную работы охватывали не менее 5 кв.м, что в условиях исторической застройки создавало неудобства для людей.

Сейчас большая часть деревьев на улицах города — это тополя. Почему так получилось, какую опасность эти деревья несут для жителей города, и можно ли как-то ее уменьшить, читайте в публикации «Одесской жизни».