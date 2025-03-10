Про це повідомили в Одеській міській раді.

Наразі фахівці Комунального підприємства «Міськзелентрест» продовжують масштабні роботи з корчування пнів по всьому місту. За допомогою нової техніки – корчувача пнів Rotor Speedy 80/100 і трактора КАТА KF1404 процес значно прискорено: якщо раніше корчування одного пня вручну займало 12 годин, то тепер ця робота виконується всього за 40 хвилин.

Станом на 5 березня вже видалено 312 пнів із запланованих 422. У лунки, що звільнилися, буде висаджено молоді великомірні дерева.

Зараз більша частина дерев на вулицях міста – це тополі. Чому так вийшло, яку небезпеку ці дерева несуть для жителів міста, і чи можна якось її зменшити, читайте в публікації «Одесской жизни».

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