Пушкінський платан
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

«Пушкинский платан» растет в историческом центре Одессы. По данным дендрологов, возраст дерева превышает 150 лет. Оно имеет значительную историческую и экологическую ценность, обеспечивая тень и улучшая микроклимат центральных районов города.

Юридические нюансы усложняют процедуру переименования, поскольку текущее название является неофициальным и возникло в народе. В связи с этим формальное переименование применить нельзя. Власти города планируют информационную кампанию, чтобы популяризировать новое название — «Западный платан».

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