Об этом сообщила Государственная экоинспекция Юго-Западного округа.
После многочисленных жалоб жителей экологи выехали на место. При обследовании территории инспекторы зафиксировали факт уничтожения четырех берез. Пни срубленных деревьев нарушители пытались скрыть, засыпав их грунтом.
Зеленым насаждениям нанесен ущерб на сумму 1 676 гривен.
Чтобы установить виновных лиц и привлечь их к ответственности, инспекция готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.
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Так и вижу полицейских, дежурящих ночами под кустами.
На дрова пошли берёзки (((