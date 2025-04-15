Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

По словам мэра, восемь новых вагонов будут курсировать от 11-й станции Люстдорфской дороги до инфекционной больницы на улице Пастера с интервалом в 15 минут.

А после завершения всех ремонтных работ на участках инклюзивного маршрута Север-Юг все 13 вагонов этого модельного ряда будут работать на маршруте №7.

«Кроме этого, для удобства мы продолжили маршрут трамвая №27. Теперь он будет курсировать от Рыбного порта до Старосенной площади, с интервалом в 7 минут», – добавил Труханов.

Как сообщалось, с 30 марта в Одессе возобновлен трамвайный маршрут №18.

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