Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов.

За словами мера, вісім нових вагонів курсуватимуть від 11-ї станції Люстдорфської дороги до інфекційної лікарні на вулиці Пастера з інтервалом у 15 хвилин.

А після завершення всіх ремонтних робіт на ділянках інклюзивного маршруту Північ-Південь усі 13 вагонів цієї модельної серії працюватимуть на маршруті №7.

«Окрім цього, для зручності ми подовжили маршрут трамвая №27. Тепер він курсуватиме від Рибного порту до Старосінної площі з інтервалом у 7 хвилин», – додав Труханов.

Як повідомлялося, з 30 березня в Одесі відновлено трамвайний маршрут №18.

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