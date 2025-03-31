Общественный транспорт
Трамвай и троллейбус — 15 грн.
Маршрутки по городу — 20 грн по городу,
До 6-го км Овидиопольской дороги — 40 грн.
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Проездные билеты
Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).
Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).
Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).
Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).
Стоимость парковки
Абонемент:
- месячный — 2500 грн,
- годовой — 28 000 гривен.
Некоторые категории граждан могут парковаться бесплатно. Это люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических миссий.
Напомним, с 1 декабря 2024 года в Одессе существенно подорожал проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах. А в феврале 2025 года стоимость проезда в маршрутках выросла в Измаиле Одесской области.